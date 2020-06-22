Нормы загрязнения воды возле затонувшего в Одессе танкера превышены в 16 раз – Госэкоинспекция

21 июня с танкера Delfi, затонувшего возле одного из одесских пляжей, стало выливаться топливо. Власти запретили купание в море.

Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали Фото: dumskaya.net

В районе пляжа в Одессе, где 21 июня произошла утечка топлива с затонувшего танкера Delfi, нормативы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде превышены в 16,4 раза. Об этом в Facebook 22 июня заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено. Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", – написал Малеваный.

Как пишет "Думская", глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что топливо, вытекающее из танкера, попало в акваторию из-за повреждения боновых заграждений. Их уже восстановили. Ответственность за причиненный ущерб будет нести судовладелец, уверяет губернатор.

По его словам, Министерство инфраструктуры проинформировано о неспособности судовладельца убрать судно от пляжа в срок.

Вечером 20 ноября 2019 года танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма это сделать не удалось. Delfi дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Трех моряков с танкера эвакуировали 22 ноября.

После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превышало норму в 157 раз.

Совладелец компании "Эко-Сервис", привлеченной Администрацией морских портов к ликвидации последствий аварии, Александр Андриенко предполагал, что Delfi могут оставить на месте крушения как достопримечательность.

Собственник судна, компания MISTER DRAKE PC, обязывалась убрать танкер до 31 марта 2020 года. В апреле представитель фирмы обратился к капитану одесского порта с просьбой продлить сроки пребывания судна в акватории, сославшись на то, что ликвидации последствий крушения мешает эпидемия COVID-19, сообщала "Думская".