Одесские чиновники утверждают, что на затонувшем у одного из пляжей танкере произошла утечка солярки

По словам депутата Одесского горсовета Александра Иваницкого, запах нефтепродуктов доносился из танкера Delfi, который в ноябре 2019 года сел на мель возле пляжа "Дельфин". Мэр города Геннадий Труханов считает, что на ликвидацию последствий кораблекрушения должны быть выделены государственные средства.

В ночь на 21 мая произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi. Об этом рассказал журналистам председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий, сообщает "Укринформ".

"Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся из танкера, и мы направили представителей департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации загрязнения воды вредными веществами", – заявил Иваницкий.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, решено ежедневно проводить мониторинг воды в районе пляжа "Дельфин", где затонул танкер, а также установить боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов в море.

Как пишет "Думская", Труханов заявил, что на ликвидацию последствий кораблекрушения должны быть выделены государственные средства, которые потом можно будет взыскать с судовладельца через суд. Он пообещал, что поставит на "Дельфине" топчаны для киевских чиновников. Городской голова уверял, что и днем 21 мая ощущает запах солярки, исходящий от судна.

Вечером 20 ноября 2019 года танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма этого сделать не удалось. Delfi дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Трех моряков с танкера эвакуировали 22 ноября.

После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превышало норму в 157 раз.

Совладелец компании "Эко-Сервис", привлеченной Администрацией морских портов к ликвидации последствий аварии, Александр Андриенко предполагал, что Delfi могут оставить на месте крушения как достопримечательность.

Собственник судна, компания MISTER DRAKE PC, обязывалась убрать танкер до 31 марта 2020 года. В апреле представитель фирмы обратился к капитану одесского порта с просьбой продлить сроки пребывания судна в акватории: сославшись на то, что ликвидации последствий крушения мешает эпидемия COVID-19, сообщала "Думская".