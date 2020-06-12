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Повышение пошлин на дизтопливо обойдется потребителям в 11 млрд грн – Нефтегазовая ассоциация Украины

Давление нефтеперерабатывающих и добывающих компаний на органы власти Украины растет, так как они хотят увеличить свою долю рынка за счет нерыночных механизмов, заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины.

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Украина вынуждена платить максимальные в Европе цены при закупке нефтепродуктов, а продукция украинских заводов реализуется по принципу импортного паритета, отметили в Ассоциации
Украина вынуждена платить максимальные в Европе цены при закупке нефтепродуктов, а продукция украинских заводов реализуется по принципу импортного паритета, отметили в Ассоциации
Фото: delo.ua

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, об этом заявила Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) на своем сайте.

В организации отметили, что давление нефтеперерабатывающих и добывающих компаний на органы власти Украины растет, так как они хотят увеличить свою долю рынка за счет нерыночных механизмов.

"Инициативы украинских НПЗ по введению 8,5% пошлины на российские поставки дизтоплива и сжиженного газа приведут не только к дополнительному росту закупочных цен, но и разрушат устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, приведут к появлению уже новых мега-поставщиков с повышенной долей рынка и всеми вытекающими отсюда рисками", – сказано в заявлении. 

Этот план не даст большого роста переработки нефти и выпуску нефтепродуктов, так как заводы выпускают бензин и мазут, для которых нет ликвидного сбыта, введение пошлин только приведет к росту цен, который будет субсидировать убыточные позиции, считают в Ассоциации.

"Фактически вопрос стоит следующим образом: кто будет платить за содержание и развитие НПЗ, их владельцы или потребители? НПЗ принадлежат крупнейшим финансово-промышленным группам с государственным и частным капиталом, мы считаем несправедливым полностью перекладывать эту нагрузку на население и промышленность", – цитирует НАУ президента организации Нелю Привалову.

По расчетам ассоциации, предлагаемые ограничения обойдутся экономике Украины в 11 млрд грн в год. Требуя помощи от государства и потребителей, сами НПЗ не берут на себя никаких обязательств по части объемов производства и размера инвестиций, подчеркивают в НАУ.

"Наше объединение крупнейших сетей автозаправочных станций и оптовых поставщиков нефтепродуктов протестует против информационных манипуляций, которые вводят в заблуждение чиновников и общественность", – говорится в пресс-релизе.

В НАУ отмечают, что ключевой проблемой украинских НПЗ, притом как государственных, так и частных, является отсутствие инвестиций, что привело к закрытию заводов, уменьшению объемов нефтепереработки, устаревшей конфигурации выпуска моторного топлива и увеличению зависимости Украины от импорта. По этим же причинам сократилась и добыча углеводородов.

Из-за этого Украина вынуждена платить максимальные в Европе цены при закупке нефтепродуктов, сказано в сообщении, а продукция украинских заводов реализуется по принципу импортного паритета, создавая дополнительный заработок заводов на уровне $50–60/т. При этом несмотря на высокую импортозависимость, у страны нет безальтернативных поставщиков, рынок диверсифицирован, благодаря чему страна не знает проблем с поставками топлива с 2005 года.

НАУ ожидает, что в связи со сменой рыночной конъюнктуры в этом году ни один из источников поставок дизельного топлива не будет иметь более 30% рынка. В последние годы этот показатель превышали поставки из России и Беларуси.

В декабре "Укртатнафта" Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. 

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания на неопределенный пока срок.

Теги: цены, дизельное топливо, акциз, сжиженный газ, нефтепродукты
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