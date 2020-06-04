Украинско-британский завод Azmol остановил производство в Запорожской области из-за нового налога

Работа завода Azmol парализована со дня вступления в силу закона №466-IX, согласно которому смазочные материалы и другие дистилляты включены в перечень подакцизных товаров, сообщил исполняющий обязанности директора компании Михаил Тарасенко.

Завод по производству масел и смазочных материалов Azmol British Petrochemicals, который расположен в Бердянске Запорожской области, вынужденно остановил выпуск продукции. Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на заявление компании.

"Британско-украинское предприятие Azmol, которое за последние два года возродило производство, вложило колоссальные средства в модернизацию оборудования и начало активно завоевывать не только украинский, но и международный рынки, сегодня остановлено", – сообщил исполняющий обязанности директора компании Михаил Тарасенко.

Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX 16 января 2020 года, согласно которому "другие смазочные материалы и другие дистилляты" включены в перечень подакцизных товаров со ставкой €213,5 тыс. за литр. Под товарный код попало еще около 100 наименований продукции.

Отмечается, что производители и продавцы готовых масел и смазочных материалов стали плательщиками акцизного налога, что требует от них регистрации акцизных складов, акцизных накладных и прочих обязательств по учету подакцизной продукции.

По словам Тарасенко, работа предприятия парализована со дня вступления закона в силу, поскольку не предусмотрено переходного периода, необходимого для регистрации и оборудования акцизных складов, получения лицензий и оформления документации.

"Закон принят таким образом, что от шести месяцев до года отечественный производитель будет оформлять документы, закупать и устанавливать оборудование, нести убытки. Но за это время весь украинский рынок просто отойдет импортерам, и запускать работу заводов потом просто будет бесполезно", – отметил он.

По его мнению, отнесение товарного кода базового масла к подакцизной группе ставит украинских производителей в неравные условия перед импортерами, так как они продолжают ввозить и продавать свою продукцию без акциза.

Компания просит депутатов как можно скорее внести коррективы в закон, исключив товарный код из перечня подакцизных товаров.

"Если Верховной Радой не будут приняты экстренные меры, то через месяц украинский рынок просто захватят импортеры, и в первую очередь мы говорим о наших соседях: России и Беларуси. Ведь, производя такой же продукт, как и мы, создавая рабочие места и уплачивая налоги в своих странах, они могут ввозить в Украину и продавать здесь свою продукцию без акциза", – отметил и.о. директора предприятия.

Azmol British Petrochemicals – нефтехимическое предприятие, которое более 80 лет занимается производством масел, смазок и различных смазочно-охлаждающих жидкостей. Деятельность компании ориентирована на модернизацию производства, усовершенствование продукции и расширение рынка сбыта.