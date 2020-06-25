Минэкономразвития отказалось вводить пошлины на дизтопливо и автогаз

Доводы предприятий группы "Приват" не являются достаточными для возбуждения расследования по импорту в Украину дизельного топлива и сжиженного газа из Российской Федерации, решила Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли.

Рост пошлин на дизельное топливо обошелся бы потребителям в 11 млрд грн и вызвал бы дестабилизацию поставок, заявляла Нефтегазовая ассоциация Украины Фото: depositphotos.com

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли отказалась ввести пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июня в "Урядовому кур'єрі".

"По результатам рассмотрения комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", – сказано в сообщении.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват" Игоря Коломойского, а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Рост пошлин на дизельное топливо обошелся бы потребителям в 11 млрд грн и вызвал бы дестабилизацию поставок, заявляла Нефтегазовая ассоциация Украины. Эта организация, а также Аграрный союз Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, так как это приведет к существенному подорожанию продуктов питания.

Директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил в комментарии "Главкому", что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.