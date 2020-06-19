Под Кабмином аграрии требовали не вводить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ

От введения квот и пошлин на импорт топлива фермеры потеряют до 3 млрд грн, а продукты питания подорожают, заявили участники митинга.

Участники акции передали в правительство требование не допустить введения специальных пошлин или квот на импортный дизель и сжиженный газ Фото: ukranews.com

Под Кабинетом Министров несколько сотен представителей аграрного сектора из разных областей Украины 19 июня вышли на протест против введения квот и таможенных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, пишет агентство "Українські новини".

Активисты собирались привезти к зданию правительства трактор, но полиция заблокировала его возле стадиона "Динамо". Участники митинга держали плакаты "Нет – пошлине и квотам на импортное топливо" и "Нет – обогащению олигархов за счет обычных людей".

По словам митингующих, от пошлин и квот фермеры потеряют до 3 млрд грн, а цены на продукты питания повысятся.

"Это скажется в конце концов на внутренних ценах на базарах, на покупателях – чем будет дороже наша продукция, тем меньше ее будут покупать", – отметил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

Активисты считают, что на введении пошлин настаивают монополисты украинского рынка.

"В последнее время принимаются решения межведомственной комиссии, которые направлены просто на создание монопольного рынка отечественными олигархами", – заявила заместитель председателя Аграрного союза Украины Жанетта Емельянова.

Участники акции передали премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко требование не допустить введения специальных пошлин или квот на импортный дизель и сжиженный газ.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила ранее Нефтегазовая ассоциация Украины. Эа организация, а также Аграрный союз Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, так как это приведет к существенному подорожанию продуктов питания.