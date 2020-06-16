Если Коломойский дожмет Петрашко, предприятия и граждане потеряют 40 млрд грн – СМИ

Единственным, кто выиграет, если министр экономики Игорь Петрашко допустит введение пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, будет бизнесмен Игорь Коломойский, пишет "Главком".

Общие дополнительные расходы предприятий и граждан только в этом году в условиях введения пошлин составят около 40 млрд грн, утверждает издание Фото: depositphotos.com

Введение Минэкономразвития пошлин на дизельное топливо приведет к потерям предприятиями и гражданами около 40 млрд грн. Об этом говорится в материале интернет-издания "Главком" "Три орешка для Игоря Петрашко. Почему министру экономики не пройти между капельками".

Издание напомнило, что подконтрольные Игорю Коломойскому "Укртатнафта", "Укргаздобыча" и "Укрнафта" подали совместное заявление с просьбой ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ. В частности, они настаивают на введении с этого года пошлин на импорт по ставке 8,46% с последующим ее увеличением ежегодно до 25,4%, начиная с 2024 года. В этих компаниях утверждают, что таким образом государство будет способствовать росту внутреннего производства горючего и снижению себестоимости отечественных нефтепродуктов.

Однако "Главком" отмечает, что эффект от их введения будет совсем другим – дальнейшее сужение конкуренции на рынке и усиление позиций группы "Приват". То есть единственным, кто выиграет в этой ситуации, будет Коломойский, пишут авторы статьи.

"Дополнительные пошлины на российские нефтепродукты потянут цены на топливо вверх. Эти деньги в конце концов будут извлечены из карманов рядовых потребителей, поскольку стоимость топлива входит в себестоимость любой продукции. Увеличение расходов на перевозку производители вынуждены будут закладывать в конечные цены. Общие дополнительные расходы предприятий и граждан только в этом году в условиях введения пошлин составят около 40 млрд грн", – говорится в материале.

По оценкам опрошенных изданием экспертов, наибольший удар от введения пошлин на дизтопливо испытывают незащищенные слои населения. "Главком" подчеркивает, что на дизеле и сжиженном газе ездят не самые богатые автомобилисты, этот вид топлива используют также аграрии и армия.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую поправку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда поправка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила ранее Нефтегазовая ассоциация Украины.