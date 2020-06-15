Цены на продукты питания существенно повысятся, если будут подняты пошлины на дизтопливо – Аграрный союз

Увеличение стоимости дизеля и сжиженного газа приведет к цепной реакции: вырастут цены на продукты питания, транспорт, увеличится себестоимость других товаров широкого потребления, утверждают в Аграрном союзе Украины.

Аграрный союз: И это – в дополнение к засухе, мировому кризису и пандемии COVID-19. Это нескрываемое олигархическое мародерство! Фото: auu.org.ua

Цены на продукты питания могут искусственно существенно повысить, заявил 15 июня на своем сайте Аграрный союз Украины. В общественной организации отметили, что ко всем испытаниям, которым подверглась в 2020 году Украина, может добавиться рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ.

"Прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, компании "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Укртатнафта" инициировали введение пошлины на дизель и сжиженный газ. На этой неделе решение по их заявлению должна принять межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Этого нельзя допустить. Поскольку мы получим существенный рост стоимости всех нефтепродуктов, независимо от страны их происхождения. Это страна уже проходила в 2019 году", – сказано в заявлении.

Увеличение стоимости дизеля и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цен на продукты питания, транспорт, повышение себестоимости других товаров широкого потребления, утверждают в организации.

"Аграрии почувствуют на себе последствия таких действий первыми: в случае принятия решения о введении пошлины нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к подорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные расходы аграриев на дизтопливо могут вырасти до 1,9 млрд грн. Соответственно, стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому будут нести убытки. В итоге страну ждет инфляция, вызванная только аппетитами олигархов. И это – в дополнение к засухе, мировому кризису и пандемии COVID-19. Это нескрываемое олигархическое мародерство!" – заявили аграрии.

Они призвали президента и правительство вмешаться в ситуацию и не допустить принятия межведомственной комиссией по международной торговле при Министерстве экономики Украины "разрушительного для экономики решения о введении пошлины на импортируемое дизельное топливо и сжиженный газ".

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила Нефтегазовая ассоциация Украины.