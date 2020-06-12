Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Консалтинговая группа А-95": Введение в Украине пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе

Любые ограничения на импорт вызовут рост цен и перебои с поставками нефтепродуктов в Украину, заявили эксперты "Консалтинговой группы А-95".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн, заявляли в Нефтегазовой ассоциации Украины
Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн, заявляли в Нефтегазовой ассоциации Украины
Фото: depositphotos.com

В случае, если Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства введет ограничения на импорт нефтепродуктов, закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе, сообщает "Консалтинговая группа А-95".

"В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году премия составляет $46/т. Сжиженный газ поставляется с премией $70/т", – сказано в сообщении.

По мнению экспертов, любые ограничения на импорт вызовут рост цен и перебои с поставками. 

"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов, – цитирует пресс-служба директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна. – Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам – "Приват" и НАК "Нафтогаз України", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей".

По данным группы, введение 8,5% пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т, и расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут на такие суммы:

  • частный и коммерческий сектор – 4 млрд грн;
  • аграрный сектор – 1,9 млрд грн;
  • горно-металлургический комплекс – 0,7 млрд грн;
  • "Укрзалізниця" – 0,3 млрд грн;
  • Минобороны – 0,1 млрд грн.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. 

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания на неопределенный пока срок.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила Нефтегазовая ассоциация Украины.

Теги: импорт, цены, дизельное топливо, пошлины, сжиженный газ, квоты, нефтепродукты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS