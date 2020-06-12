"Консалтинговая группа А-95": Введение в Украине пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе

Любые ограничения на импорт вызовут рост цен и перебои с поставками нефтепродуктов в Украину, заявили эксперты "Консалтинговой группы А-95".

В случае, если Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства введет ограничения на импорт нефтепродуктов, закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе, сообщает "Консалтинговая группа А-95".

"В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году премия составляет $46/т. Сжиженный газ поставляется с премией $70/т", – сказано в сообщении.

По мнению экспертов, любые ограничения на импорт вызовут рост цен и перебои с поставками.

"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов, – цитирует пресс-служба директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна. – Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам – "Приват" и НАК "Нафтогаз України", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей".

По данным группы, введение 8,5% пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т, и расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут на такие суммы:

частный и коммерческий сектор – 4 млрд грн;

аграрный сектор – 1,9 млрд грн;

горно-металлургический комплекс – 0,7 млрд грн;

"Укрзалізниця" – 0,3 млрд грн;

Минобороны – 0,1 млрд грн.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания на неопределенный пока срок.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила Нефтегазовая ассоциация Украины.