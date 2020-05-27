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С 2022 Польша хочет полностью отказаться от поставок российского газа

Глава Польской нефтегазовой компании Ежи Квецинский заявил, что четыре года назад Польша использовала 87% газа из России, сейчас этот показатель уменьшился до 60%.

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Четыре года назад Польша использовала 87% газа из России, сейчас этот показатель уменьшился до 60%
Четыре года назад Польша использовала 87% газа из России, сейчас этот показатель уменьшился до 60%
Фото: depositphotos.com

Польша хочет независимости от российского газа и полностью планирует от него отказаться в 2022 году, с этой целью страна развивает газовый терминал в Свиноустье, сообщает PolskieRadio.

Кроме российского газа, который покрывает сейчас потребность польского рынка на 60%, Польша получает газ из Катара и США. С 2022 года польская экономика должна полностью освободиться от поставок газа из России, отметил глава Польской нефтегазовой компании Ежи Квецинский.

Мощность газового терминала в Свиноустье – пять млрд кубометров, она может удовлетворить четверть внутренних потребностей Польши. Развитие газового порта позволит стране принимать 8,5 млрд кубометров газа в год.

Терминал расположен на берегу Балтийского моря, он предназначен для приема сжиженного природного газа. Строительство объекта началось в 2007 году, терминал был открыт 12 октября 2015 года. В 2016 году ему было присвоено имя президента Польши Леха Качиньского.

Теги: Россия, Польша, газ, сжиженный газ
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