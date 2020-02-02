Добыча "Газпрома" в январе 2020 года обвалилась до трехлетнего минимума

Как отмечает "Интерфакс", добыча российского "Газпрома" в январе 2020 года сократилась прежде всего из-за аномально теплой погоды.

В январе 2020 года "Газпром" добыл на 6% меньше газа, чем в январе 2019-го Фото: EPA

Добыча природного газа российским ПАО "Газпром" в январе 2020 года снизилась на 6% – до 44,3 млрд м³. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственные расчеты на основе данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Агентство отмечает, что январские показатели текущего года "существенно ниже результатов января 2019-го, 2018-го и 2017 годов".

По данным агентства, главная причина снижения добычи – "неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте".

ПАО "Газпром" – российская энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству.

Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских – 71%. На "Газпром" приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа.

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 172,6 тыс. км. На внутреннем рынке "Газпром" реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.