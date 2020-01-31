"Газпром" будет платить "Нафтогазу" за транзит в 2020 году на 2% больше, чем в 2019-м – СМИ

Источники издания РБК рассказали, что тариф на прокачку российского газа через Украину вырос, но при этом снизились объемы транзита.

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%, а если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет максимально на 45%. Об этом 31 января сообщило российское издание РБК со ссылкой на источники.

Официально компании "Газпром" и "Нафтогаз України" не раскрывали тариф на прокачку объемов, предусмотренных договором от 30 декабря 2019 года. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Из проекта договора между компаниями, с которым ознакомился РБК, следует, что стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составит $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. м³ на 100 км. Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. м³ на 100 км.

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, отметил источник, близкий к российской стороне переговоров. В 2019-м "Газпром" прокачал через украинскую ГТС около 90 млрд м³, то есть почти в полтора раза больше текущего плана.

Если "Газпром" решит нарастить поставки сверх объемов, установленных в новом контракте, компании придется бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц – в 1,2 раза, на сутки – в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%, отметили собеседники издания.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

"Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.