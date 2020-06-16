Пошлина на импортное дизтопливо приведет к существенному подорожанию продуктов – Нефтегазовая ассоциация Украины поддержала аграриев

В Нефтегазовой ассоциации Украины отмечают, что поддерживают обращение Аграрного союза Украины к президенту с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, в результате чего аграрии дополнительно потратят почти 2 млрд грн, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) поддержала обращение Аграрного союза Украины (АСУ) к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, что приведет к существенному удорожанию продуктов питания. Обращение опубликовано на сайте ассоциации 16 июня.

В НАУ отмечают, что поддерживают обращение АСУ к президенту с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, в результате чего аграрии дополнительно потратят почти 2 млрд грн, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.

"Нефтегазовая ассоциация Украины считает, что объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ (сжиженные углеводородные газы. – "ГОРДОН") нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ. Ошибочное решение может стоить государству и всем категориям потребителей горючего очень дорого", – отмечается в обращении.

Как заявил накануне Аграрный союз Украины, увеличение стоимости дизеля и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цены на продукты питания, транспорт и себестоимость других товаров широкого потребления.

"Аграрии почувствуют на себе последствия таких действий первыми: в случае принятия решения о введении пошлины нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к удорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти до 1,9 млрд грн. Соответственно, стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому понесут убытки", – отмечалось в обращении аграриев.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила ранее Нефтегазовая ассоциация Украины.