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Аграрии сообщили об угрозе срыва уборочной кампании из-за инициативы правительства ввести пошлину на дизтопливо

В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за один литр дизельного топлива может увеличиться на 1,77 грн, говорится в заявлении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Рост стоимости дизельного топлива серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев, заявили в ассоциации
Рост стоимости дизельного топлива серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев, заявили в ассоциации
Фото: depositphotos.com

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) призвала президента и премьер-министра Украины не вводить пошлины на импорт дизельного топлива, заявление об этом было опубликовано на официальном сайте организации.

"Данное удорожание стоимости ДТ серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев. В таком случае, повышение цен приведет к дополнительным расходам аграриев на горючее в размере +1,9 млрд грн", – объяснил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Как отмечает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", по данным 2018 года агросектор является вторым крупнейшим потребителем ДТ – 1,13 млн тонн дизеля, что составляет почти 20% от общего потребления ДТ в Украине.

"В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за один литр дизельного топлива может увеличиться на 1,77 грн (нынешняя средняя цена 21,2 грн/л)", – говорится в заявлении ассоциации.

В УКАБ также отмечают, что на данный момент в Украине нормально функционируют только два нефтеперерабатывающих завода – Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" (группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ "Укргаздобыча", которые покрывают около 45% потребностей украинского рынка в бензине и только 15% – в дизельном топливе, которое является основным средством производства в агропромышленном комплексе.

"Очевидно, что ограничение импорта не решит проблемы эффективности украинских нефтеперерабатывающих заводов и не приведет к восстановлению работы остановленных заводов, ведь этот сектор требует значительных инвестиций в обновление и увеличение собственных производственных мощностей", – говорится в заявлении УКАБ.

Представители организации обращают внимание, что похожая история сейчас происходит с удобрениями, когда "отдельные олигархические бизнес-структуры пытаются ввести ограничения импорта, квоты, пошлины и за счет аграриев увеличить свои доходы".

В УКАБ напоминают, что так же как и с удобрениями, вопрос ограничения импорта уже неоднократно поднимался. В частности, в 2018 году ПАО "Укртатнафта" уже обращалась в Минэкономразвития с целью ограничить импорт бензина и дизтоплива, что, по мнению членов УКАБ, фактически привело бы к монополизации рынка топлива одним производителем.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому уже обратились Нефтегазовая ассоциация Украины и Аграрный союз Украины с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, так как это приведет к существенному подорожанию продуктов питания.

Теги: дизельное топливо, урожай, пошлины, Украинский клуб аграрного бизнеса
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