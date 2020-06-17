Украина покупает битум по цене Роттердам+6 стоимостей фрахта из Голландии – СМИ

История с ценами на битум в Украине важна, так как она может повториться со стоимостью дизельного топлива и сжиженного газа: сейчас "Нафтогаз України" и контролируемая Игорем Коломойским "Укртатнафта" требуют от правительства ввести пошлины на эти товары, в результате цены существенно вырастут, заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн. По информации агентства "РБК-Украина", премия на украинский и белорусский битум составляет "Роттердам плюс 6 стоимостей фрахта".

В отличие от битума, который покупается за бюджетные деньги, подорожавшие дизтопливо и сжиженный газ каждый потребитель оплатит сам, отметил эксперт Фото: depositphotos.com

Выделение четвертый год подряд рекордных сумм на строительство дорог в Украине вызвало рекорды в поставке битума – с 2017 года объемы его потребления составляют около 700 тыс. тонн. Об этом заявил в колонке на "Экономической правде" заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

Эксперт отметил, что это наибольшие показатели за всю украинскую независимость, до этого рекордное использование битума было отмечено на этапе подготовки к "Евро 2012" и составило 505 тыс. тонн в 2011 году.

"Другое дело – цена этой стройки, ведь растут не только объемы использования битума, но и цены на него, – написал Куюн. – Как происходит ценообразование на битум и на нефтепродукты? Поставщики и покупатели ориентируются на европейские котировки и применяют к ним премию или дисконт. В случае с битумом базой служит мазут. Если в 2018–2019 годах "Укртатнафта" торговала с нулевой премией к мазуту с серой 3,5%, то в 2020 году подняла ее на $120 за тонну. При этом в мае 2019 года на северо-западе Европы мазут в среднем стоил $145 за тонну. В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть".

Цена на белорусский битум также выросла, белорусы установили премию $190 за тонну, и весной 2020 года цена на белорусский битум для Украины стала максимальной в Европе.

По данным "РБК-Украина", стоимость доставки фрахта из портов Голландии составляет $25–30 на тонне, таким образом премия на украинский и белорусский битум составляет "Роттердам плюс 6 стоимостей фрахта".

"В итоге дорожно-строительная отрасль не почувствовала краха цен на нефть. Цена на битум в Украине держится на уровне 2019 года, хотя мазут в мае 2020 года стоил $145 за тонну, а в 2019 году – $388 за тонну. Профит ушел в карманы производителей битума. Скорее всего, цены будут расти. Финансирование из бюджета есть, а на лето и осень приходится пик работ. Тем временем цена на нефть пробила уровень $40 за баррель. В чем же причина нашего чемпионства? В отсутствии конкуренции, и случай с битумом это очень хорошо показывает", – подчеркнул Куюн.

Он добавил, что история с битумом важна, так как она может повториться с ценами на дизельное топливо и сжиженный газ.

"Нафтогаз України" и контролируемая Игорем Коломойским "Укртатнафта" требуют от правительства ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ. В случае с дизтопливом это будет означать остановку импорта из России, а это уже не 18%, как в случае с битумом, а 35–40% рынка. Инициаторы пошлин заверяют чиновников, что цена при этом не вырастет, но битумный пример говорит об обратном. Наценки выросли на $120 за тонну, что составляет 50% от нынешних цен, а в ценах 2019 года – 30%", – заявил эксперт.

Российский битум увеличивал конкуренцию и сдерживал цены в Украине, а на эмбарго, по данным Куюна, настояли российские дорожники, опасавшиеся дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

"Российского битума было всего 18% рынка и какой удар получил бюджет от исчезновения этого продукта? Каким же будет эффект от закрытия российского импорта дизтоплива и сжиженного газа, которых под 40%? Украина и так платит премии на дизтопливо и сжиженный газ зарубежным поставщикам, а пошлины сделают их еще больше. Европейский рекорд по ценам на битум уже имеем, на очереди – дизтопливо и сжиженный газ? Только в отличие от битума, который покупается за бюджетные деньги, подорожавшие дизтопливо и сжиженный газ каждый потребитель оплатит сам", – резюмировал он.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую поправку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда поправка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила Нефтегазовая ассоциация Украины.