"Нафтогаз" как поставщик "последней надежды" будет продавать газ населению по цене импортного паритета – СМИ

Издание "Главком" проанализировало сообщения НАК "Нафтогаз" и Министерства энергетики Украины и выяснило, что поставщик "последней надежды" будет продавать газ населению по цене немецкого хаба NCG (г. Дюссельдорф), к которой прибавляется разница между индикатором – оптовой ценой в Украине и спотовыми ценами на этом хабе.

Разница между базовой ценой газа украинского оператора ГТС и спотовыми ценами на хабе по сути соответствует логистическим затратам на доставку газа от немецкого хаба к границе Украины, отмечает издание Фото: depositphotos.com

Газопоставляющая компания "Нафтогаз України" 10 июля победила на конкурсе по выбору поставщика "последней надежды" с ценовым предложением 2,71 грн за м3 с учетом нулевой наценки, пишет 22 июля "Главком" со ссылкой на сообщение Министерства энергетики и НАК "Нафтогаз Украины" об итогах конкурса.

До 1 августа правительство должно утвердить дочернюю компанию "Нафтогаза" поставщиком газа "последней надежды", ее ценовое предложение основано на формуле импортного паритета. Поставщик "последней надежды" – компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика.

По данным "Главкома", цена на газ устанавливается по формуле, предусмотренной постановлением Кабмина №529 от 25 июня 2020 года, согласно которому поставщик "последней надежды" будет продавать газ населению по цене немецкого хаба NCG (г. Дюссельдорф), к которой прибавляется разница между индикатором – оптовой ценой в Украине и спотовыми ценами на этом хабе. Базовую цену газа рассчитывает Оператор газотранспортной системы на основании своих затрат на покупку газа на внутреннем украинском рынке – на тендерах ProZorro у "Нафтогаза" и других поставщиков, которые продают его по цене импортного паритета.

"Следовательно, эта разница между базовой ценой газа украинского оператора ГТС и спотовыми ценами на хабе по сути соответствует логистическим затратам на доставку газа от немецкого хаба к границе Украины", – делают вывод журналисты.

В июне этого года НАК "Нафтогаз України" продавала газ для нужд населения по 2,57 грн за м3, цена была основана на основе стоимости на нидерландском хабе TTF (г. Амстердам) плюс затраты на доставку в Украину.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.