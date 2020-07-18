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Неприемлемая модель ценообразования. "Центрэнерго" выступило против формулы "Роттердам плюс"

С 10 июля государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" начала покупать украинский уголь для своих теплоэлектростанций по цене, которая определяется формулой "Роттердам плюс". В компании заявили, что ключевые вопросы остаются открытыми, «Центрэнерго» собирается отстаивать свои позиции в их решении.

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"Центрэнерго": коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов
"Центрэнерго": коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов
Фото: depositphotos.com

Формула "Роттердам плюс" – категорически неприемлемая модель ценообразования с точки зрения государственных интересов и экономики, об этом заявила пресс-служба государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

10 июля начал действовать контракт между "Центрэнерго" и ДТЭК на поставку угля по фиксированной цене 1660 грн/т. Отгрузки с шахты "Доброполье" уже начались.

"Однако ключевые вопросы остаются открытыми. И «Центрэнерго» собирается отстаивать свои позиции в их решении. Признавая возможность приравнивания цены украинского угля к импортной биржевого паритета, ПАО "Центрэнерго" одновременно настаивает: коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской теплоэлектростанции, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов", – отмечено в сообщении.

Эту позицию, по информации пресс-службы компании, озвучил руководитель ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский.

"До рассмотрения условий контракта с ДТЭК у руководителей ведомства и предприятия уже был разговор в министерском кабинете о ценообразовании. Тогда Корчинский, учитывая цену угля с государственных шахт по 1950 грн за тонну, предложил обратить внимание на международный паритет. Но предложение поддержано не было. Однако через неделю на предложение ДТЭК работать по формуле "Роттердам плюс" и вопрос Корчинского, считает ли министр [энергетики Ольга Буславец] такое предложение корректным, Ольга Буславец ответила, что это коммерческие отношения двух субъектов", – отмечено в заявлении.

В "Центрэнерго" также подчеркнули, что у компании нет оборотных средств.

"Причины отсутствия оборотных средств абсолютно объективны. Средневзвешенная рыночная цена электроэнергии за текущий месяц составляла около 1,17 грн/кВт, тогда как ее себестоимость на угле около 1,60 грн, а в комбинированном режиме почти 1,40 грн", – объяснили в пресс-службе.

По информации "Центрэнерго", Министерство энергетики Украины обещало содействие в получении кредитов в государственных банках, но сдвигов в этом вопросе нет. И.о. генерального директора компании Александр Корчинский обратился к и.о. министра энергетики Ольге Богуславец с просьбой о повторном совещании для выяснения позиций заинтересованных сторон.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Теги: Министерство энергетики, Центрэнерго, Роттердам плюс, Александр Корчинский
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