"Центрэнерго" начало покупать уголь по формуле "Роттердам плюс"

Минэнерго по поручению президента Украины Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" начала покупать украинский уголь для своих теплоэлектростанций по цене, которая определяется формулой "Роттердам плюс", сообщает Министерство энергетики Украины.

Согласно сообщению, Минэнерго по поручению президента Украины Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о восстановлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании ОАО "Центрэнерго".

"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинских шахтеров. Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли", – прокомментировала достигнутые соглашения врио министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привело к кризису в том числе для отечественных горняков.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук 10 июля в эфире программы "Свобода Слова" на канале "Украина" сообщил, что "Центрэнерго" будет покупать украинский уголь без посредников по цене, которая определяется по формуле "Роттердам плюс".

"В результате долгих, сложных переговоров при посредничестве Офиса президента и Министерства энергетики 10 июля был подписан договор на поставку украинского угля на украинские теплоэлектростанции "Центрэнерго". По цене, которая транспарентная, без коррупции и показывает, что шахтеры могут зарабатывать деньги в Украине. Цена, по которой будет поставляться уголь, будет привязана к импортному паритету ("Роттердам плюс"). Нигде в Украине купить на более выгодных условиях "Центрэнерго" не сможет, потому что это на 20% дешевле, чем уголь государственных шахт, на 10% дешевле, чем газ, и, главное, тут нет коррупции", – сказал Сахарук.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

В конце июня шахтеры угольных предприятий Украины приехали в Киев на митинг под Офис президента, Верховную Раду и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".

24 июня во время митинга шахтеров к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться с их проблемами с госкомпанией "Центрэнерго".

17 июня Кабмин определил приоритетным использование украинского угля при производстве электроэнергии на теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго", писало издание НВ. Врио министра энергетики Ольги Буславец отметила, что использование на "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержкам выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь госшахт.