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Отмена "Роттердам плюс" – одна из причин забастовки шахтеров – Федерация работодателей ТЭК

В результате действий власти основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое, заявили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

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Формула "Роттердам плюс" позволяла обеспечивать стабильную работу энергосистемы страны, отметили в федерации
Формула "Роттердам плюс" позволяла обеспечивать стабильную работу энергосистемы страны, отметили в федерации
Фото: depositphotos.com

Одной из причин, приведших к кризису в энергоотрасли и массовых забастовкам шахтеров, стала отмена формулы "Роттердам плюс", об этом заявила Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

"К катастрофическим последствиям в отрасли привели, в частности, решение об импорте электроэнергии и угля из России, дискриминация тепловой генерации, попытки административно занижать цену на рынке, коррупция в государственной компании "Центрэнерго" и формирование огромных долгов, отмена действия формулы "Роттердам плюс", – отмечается в сообщении.

В Федерации работодателей ТЭК отметили, что в результате таких действий власти на сегодня основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое. Уголь украинских шахт стал ненужным для тепловой генерации, его запасы на складах ТЭС и шахт по состоянию на 1 апреля составляют около 2,8 млн тонн, что на 79% больше, чем в прошлом году, и в пять раз превышают норму.

В федерации напомнили, что при действии формулы "Роттердам плюс" угледобывающая отрасль стабильно работала, а шахтеры имели работу и получали зарплату.

"Формула "Роттердам плюс", действовавшая до 1 июля 2019 года, позволяла обеспечивать стабильную работу энергосистемы страны. Прозрачно определяя прогнозную цену на уголь, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей, она тем самым обеспечивала стабильную работу отечественной угледобывающей отрасли, позволяла загружать работой шахтеров и не накапливать долги по заработной плате, а также сдерживала рост тарифов", – отмечается в сообщении.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: уголь, импорт, цены, шахтеры, тарифы, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго, убытки, Роттердам плюс, цена, энергосистема
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