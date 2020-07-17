ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам плюс" – адвокат

Сторона защиты в деле по формуле "Роттердам плюс" подготовила ряд экспертиз и исследований как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования формулы в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля, сообщила адвокат Наталья Дригваль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Дригваль: Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла
Наталья Дригваль: Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла
Фото: obozrevatel.com

Обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины по так называемому делу "Роттердам плюс" с экономической и юридической точки зрения надуманы и несостоятельны. Об этом сообщила адвокат со стороны защиты Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".

"Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ и демонстрирует двойные стандарты", – отметила Дригваль.

Адвокат объяснила, что под двойными стандартами подразумевает отсутствие какой-либо реакции правоохранителей в отношении идентичной формулы "Амстердам плюс", которая утверждена высшим руководством государства при определении цены на природный газ.

"Аргументы о том, что формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано", – подчеркнула адвокат.

Что касается непосредственно аргументов, которыми оперирует НАБУ и САП, то они, со слов адвоката, либо несостоятельны, либо вовсе противоречивы. Так, приобщенная САП к делу экспертиза основана исключительно на предположении детективов НАБУ, что включение затрат на транспортировку в формуле якобы может быть незаконным, и их собственных арифметических расчетах.

"У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание", – акцентировала внимание Дригваль.

В то же время сторона защиты, по ее словам, подготовила ряд экспертиз и исследований как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования формулы в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля.

Что касается утверждений НАБУ и САП о существовании некоего "сговора", то они, по словам юриста, также противоречат самой логике расследования.

"Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения", – отметила Дригваль в интервью.

По ее словам, нет никаких доказательств "сговора", поскольку вся коммуникация велась с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этой коммуникации соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса. Кроме этого, адвокат отмечает, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: уголь, цены, НАБУ, Роттердам плюс, Наталья Дригваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины
"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины
Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа
Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа
  Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
  Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе
Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе
"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото
"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото
"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото
"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда
"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
  "Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
  "Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS