НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам плюс" – адвокат

Сторона защиты в деле по формуле "Роттердам плюс" подготовила ряд экспертиз и исследований как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования формулы в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля, сообщила адвокат Наталья Дригваль.

Наталья Дригваль: Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла Фото: obozrevatel.com

Обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины по так называемому делу "Роттердам плюс" с экономической и юридической точки зрения надуманы и несостоятельны. Об этом сообщила адвокат со стороны защиты Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".

"Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ и демонстрирует двойные стандарты", – отметила Дригваль.

Адвокат объяснила, что под двойными стандартами подразумевает отсутствие какой-либо реакции правоохранителей в отношении идентичной формулы "Амстердам плюс", которая утверждена высшим руководством государства при определении цены на природный газ.

"Аргументы о том, что формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано", – подчеркнула адвокат.

Что касается непосредственно аргументов, которыми оперирует НАБУ и САП, то они, со слов адвоката, либо несостоятельны, либо вовсе противоречивы. Так, приобщенная САП к делу экспертиза основана исключительно на предположении детективов НАБУ, что включение затрат на транспортировку в формуле якобы может быть незаконным, и их собственных арифметических расчетах.

"У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание", – акцентировала внимание Дригваль.

В то же время сторона защиты, по ее словам, подготовила ряд экспертиз и исследований как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования формулы в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля.

Что касается утверждений НАБУ и САП о существовании некоего "сговора", то они, по словам юриста, также противоречат самой логике расследования.

"Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения", – отметила Дригваль в интервью.

По ее словам, нет никаких доказательств "сговора", поскольку вся коммуникация велась с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этой коммуникации соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса. Кроме этого, адвокат отмечает, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.