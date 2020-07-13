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"Добропольеуголь" вышло из простоя после заключения контракта с "Центрэнерго" по цене импортного паритета

Возобновить работу позволил контракт на поставку топлива на государственные ТЭС "Центрэнерго", которые до этого больше двух месяцев использовали газ вместо угля, подчеркнули в компании.

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13 июля шахтеры "ДТЭК Добропольеуголь" приступили к работе
13 июля шахтеры "ДТЭК Добропольеуголь" приступили к работе
Фото: ДТЭК Добропольеуголь / Facebook

"ДТЭК Добропольеуголь" возобновило работу после 3,5 месяцев простоя и будет поставлять уголь на "Центрэнерго" по цене, рассчитанной на основе импортного паритета. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"13 июля наши шахтеры "ДТЭК Добропольеуголь" приступили к работе после вынужденного простоя, который продлился практически 3,5 месяца. Возобновить работу позволил контракт на поставку топлива на государственные ТЭС "Центрэнерго", которые до этого больше двух месяцев использовали газ вместо угля", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уголь от шахт "ДТЭК Добропольеуголь" будет реализовываться по цене импортного паритета, что соответствует европейской цене и значительно ниже, чем газ или уголь государственных шахт.

https://www.facebook.com/dtekdobropillya/posts/3052970921461948

13 июля угледобывающие предприятия ДТЭК "Добропольеуголь" запускаются в работу после вынужденного простоя из-за невостребованности украинского угля теплоэлектростанциями. Это стало возможным после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля этих шахт. Уголь будет реализовываться по цене импортного паритета, что соответствует европейской цене и значительно ниже, чем газ или уголь госшахт. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: уголь, цены, ДТЭК, Центрэнерго, Роттердам плюс
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