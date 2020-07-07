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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" Буймистер предложила вернуть на год формульное ценообразование на рынке электроэнергии

Для предотвращения краха энергетики нужно срочно вернуть регулирование с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь, заявила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

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Буймистер: За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину
Буймистер: За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину
Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Чтобы спасти энергетику Украины, необходимо вернуть государственное регулирование и формульное ценообразование на рынке электроэнергии, заявила на своей странице в Facebook народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Для предотвращения краха базовой отрасли – энергетики – и в связи с необходимостью поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующему ценообразованию на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", – написала Буймистер.

Депутат напомнила, что до введения рынка электроэнергии год назад действовало формульное ценообразование ("Роттердам плюс") – после отмены которого энергоотрасль оказалась в кризисе. В частности, энергокомпании несут значительные убытки, задолженность участников рынка составила десятки миллиардов, почти остановилась угольная отрасль, а шахтеры вышли на протесты. По словам политика, формульное ценообразование следует внедрить как временную меру – на год. После чего ввести полноценный рынок электроэнергии, учитывая и исправляя допущенные ошибки.

"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прикрыть лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без всяких административных ограничений и соответствующих искажений", – отметила Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10163772945250111

С 1 июля 2019 года была введена новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену так называемой модели пула, при которой цены регулировало государство. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась в соответствии с постановлением НКРЭКУ №289 от 23 марта 2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" (так называемая формула "Роттердам плюс").

Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей на период 2016–2019 гг. и предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: газ, уголь, энергетика, цены, электроэнергия, НКРЭКУ, Роттердам плюс, Слуга народа, Людмила Буймистер
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