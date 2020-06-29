У САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам плюс" в суд – Холодницкий

По делу о формуле "Роттердам плюс" назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба производства, сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Холодницкий: Скажу честно, то, что я вижу по делам, по моему убеждению, круг подозреваемых в этом деле полный Скриншот: ISLND TV / YouTube

Без выводов экспертов и специалистов в экономической плоскости следствие по делу "Роттердам плюс" не может двигаться дальше. Об этом в эфире YouTube-канала "Исландия" заявил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Без заключения эксперта, без выводов уполномоченных специалистов, специалистов по тому, как работает эта схема, была ли это схема или это была формула, и убыткам, что является ключевым для объявления о завершении досудебного расследования, мы не можем двигаться дальше", – признал Холодницкий.

По его словам, следствие продолжается: "Назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба производства".

Он также отметил, что новых фигурантов в деле не будет. "Скажу честно, то, что я вижу по делам, по моему убеждению, круг подозреваемых в этом деле полный. Мы судим только по тем материалам дела, которые есть", – сказал глава САП.

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Видео: ISLND TV / YouTube

В деле НАБУ по формуле "Роттердам плюс" возникли сложности с экспертизами. В частности, по словам адвоката Ирины Одинец, одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила скрыть ее результаты. Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенных ее применением убытках.

По словам адвоката Натальи Дригваль, экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана самими детективами НАБУ исходя из собственного ошибочного предположения необоснованности формулы "Роттердам плюс" и положена в основу заключения эксперта, который арифметически пересчитал представленные исходные данные.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. "Амстердам плюс". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.