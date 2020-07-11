Шахты ДТЭК "Добропольеуголь" выходят из простоя

Возобновление работы шахт стало возможным после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля, сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Дмитрий Сахарук: Нигде в Украине купить на более выгодных условиях "Центрэнерго" не сможет, потому что это на 20% дешевле, чем уголь государственных шахт, на 10% дешевле, чем газ, и главное – тут нет коррупции Скриншот: Shuster online / YouTube

‪13 июля угледобывающие предприятия ДТЭК "Добропольеуголь" запускаются в работу после пятимесячного вынужденного простоя из-за невостребованности украинского угля теплоэлектростанциями. Это стало возможным после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля этих шахт. Уголь будет реализовываться по цене импортного паритета, что соответствует европейской цене и значительно ниже, чем газ или уголь госшахт. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером 10 июля.

"В результате долгих, сложных переговоров, при посредничестве Офиса президента и Министерства энергетики 10 июля был подписан договор на поставку украинского угля на украинские теплоэлектростанции "Центрэнерго". По цене, которая транспарентная, без коррупции и показывает, что шахтеры могут зарабатывать деньги в Украине. Цена, по которой будет поставляться уголь, будет привязана к импортному паритету ("Роттердам плюс"). Нигде в Украине купить на более выгодных условиях "Центрэнерго" не сможет, потому что это на 20% дешевле, чем уголь государственных шахт, на 10% дешевле, чем газ, и главное – тут нет коррупции", – сказал Сахарук.

По его словам, при таком ценообразовании невозможно добавить никакую маржу никакому посреднику. Он уточнил, что с понедельника выйдут в лаву первые шахтеры "Добропольеуголь", к концу недели компания начнет первую отгрузку угля на ТЭС "Центрэнерго".

“Вот это я называю решением вопроса, а не все манипуляции со стороны тех, кто административным вмешательством в энергетическую отрасль завел ее в глубокий кризис и привел к невостребованности украинского угля," – заявил Сахарук.

Глава парламентского комитета по энергетике, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, который еще недавно выступал с резкой критикой цены на уголь по формуле "Роттердам плюс", положительно оценил заключение контракта.

"Действительно хорошая новость, что контракт подписан, уголь будет поставляться и государственная компания будет покупать его у ДТЭК по честной и европейской цене", – сказал Герус.

"Я рад, что сегодня восторжествовала историческая справедливость. Сегодня было подтверждено, что цена на уголь, которая была посчитана по формуле "Роттердам плюс" и которая зафиксирована в контракте с "Центрэнерго", является самой справедливой и европейской ценой за уголь", – добавил Сахарук.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

В конце июня шахтеры угольных предприятий украины приехали в Киев на митинг под Офис президента, Верховную Раду и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".

24 июня во время митинга шахтеров к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться с их проблемами с госкомпанией "Центрэнерго".

17 июня Кабмин определил приоритетным использование украинского угля при производстве электроэнергии на теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго", писало издание НВ. Врио министра энергетики Ольги Буславец отметила, что использование на "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержкам выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь госшахт.