"Европейская цена". Герус подтвердил использование "Роттердам плюс" для "Центрэнерго"

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что будет влиять на то, чтобы шахтеры получали европейскую зарплату.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что использование формулы "Роттердам плюс" для "Центрэнерго" означает, что госкомпания будет получать уголь по европейской цене. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером 10 июля.

"Подписан контракт "Центрэнерго" и "Добропольеуголь". Цена там абсолютно европейская", – отметил Герус.

По его словам, продажа угля по европейским ценам означает и то, что зарплаты украинских шахтеров должны быть повышены до европейского уровня.

"Я буду на вашей стороне и готов с политической точки зрения как раз влиять на то, чтобы вы тоже получали европейскую зарплату", – добавил нардеп.

13 июля угледобывающие предприятия ДТЭК "Добропольеуголь" запускаются в работу после пятимесячного вынужденного простоя из-за невостребованности украинского угля теплоэлектростанциями. Это стало возможным после подписания контракта с "Центрэнерго" на поставку угля этих шахт. Уголь будет реализовываться по цене импортного паритета, что соответствует европейской цене и значительно ниже, чем газ или уголь госшахт. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное предприятие начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

В конце июня шахтеры угольных предприятий украины приехали в Киев на митинг под Офис президента, Верховную Раду и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".

24 июня во время митинга шахтеров к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться с их проблемами.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование украинского угля при производстве электроэнергии на теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго", писало издание НВ. Врио министра энергетики Ольга Буславец отметила, что использование на "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержкам выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь госшахт.