Международные и украинские государственные экспертизы подтвердили обоснованность "Роттердам плюс" – адвокат

Выводы про обоснованность применения формулы в Украине предоставлены четырьмя украинскими государственными научно-исследовательскими институтами судебной экспертизы и частными судебными экспертами, сообщила адвокат Наталья Дригваль.

Наталья Дригваль: Сторона защиты подготовила ряд экспертиз и исследований как международных, так и украинских специалистов Фото: obozrevatel.com

Международные аудиторские компании и украинские государственные научно-исследовательские институты подтвердили справедливость и обоснованность применения формулы "Роттердам плюс" для определения цены на украинский уголь. Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".

"Сторона защиты подготовила ряд экспертиз и исследований как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования формулы в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля", – сообщила она.

Подобные выводы основываются на исследованиях IHS CERA (ведущего в мире консультанта по рынкам топлива), EURACOAL (Европейской ассоциации каменного и бурого угля), Ernst&Young и KPMG (крупнейших мировых аудиторских компаний), сказала юристка.

"Выводы про обоснованность применения формулы в Украине предоставлены четырьмя украинскими государственными научно-исследовательскими институтами судебной экспертизы и частными судебными экспертами", – добавила адвокат.

В то же время, по словам Дригваль, единственная экспертиза, которую следствие приобщило к делу, – это заключение некоего эксперта, который подтвердил арифметическую корректность расчетов специалиста НАБУ. В свою очередь, специалист НАБУ выполнил расчеты на основании собственного ошибочного допущения, что включение затрат на транспортировку в формуле было незаконным.

Дригваль также отметила, что одна из экспертиз, которую для Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание.

В конце июня глава САП Назар Холодницкий сообщил, что у прокуратуры еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам плюс" в суд.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.