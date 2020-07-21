ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Критики "Роттердам плюс" хотят переложить вину за созданный ими кризис на "зеленых" инвесторов – Тынный

Сверхприбыли обеспечивают не владение солнечными и ветровыми электростанциями, а свои люди в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также в государственных энергокомпаниях, заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тынный: Я предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям
Тынный: Я предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям
Фото: ua-rating.com

Народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики. Такое мнение в авторской колонке для издания "Экономическая правда" выразил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Немногим больше года назад партия "Слуга народа" активно критиковала закупку угля по схеме "Роттердам плюс", а я тогда предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям. Сейчас, когда происходит невиданный ранее грабеж рынка традиционной энергетики, нардепы пытаются выставить в нем виновным маленький сектор возобновляемой энергетики", – написал Тынный.

По его утверждению, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн. Тынный уточняет, что речь идет о закупках госкомпаниями топлива по завышенным ценам, искусственном занижении прогнозных объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников, занижении тарифов "Укрэнерго", фиктивном завышении объемов потребления электроэнергии по регулируемой цене и других факторах.

При этом отдельные депутаты, по мнению Тынного, пытаются переложить вину за создание кризиса на инвесторов в ВИЭ, которые якобы "получают сверхприбыли".

"Сверхприбыли обеспечивают не СЭС и ВЭС. Самое прибыльное дело – завести лояльных людей в регулятор НКРЭКУ и на государственных монополистов – "Энергоатом" и "Центрэнерго". Это игра для взрослых мальчиков", – отмечает соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: энергетика, Энергоатом, Центрэнерго, НКРЭКУ, Роттердам плюс, Слуга народа, Игорь Тынный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусть идут в задницу". Jerry Heil пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
"Пусть идут в задницу". Jerry Heil пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса
Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS