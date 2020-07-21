Критики "Роттердам плюс" хотят переложить вину за созданный ими кризис на "зеленых" инвесторов – Тынный

Народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики. Такое мнение в авторской колонке для издания "Экономическая правда" выразил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Немногим больше года назад партия "Слуга народа" активно критиковала закупку угля по схеме "Роттердам плюс", а я тогда предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям. Сейчас, когда происходит невиданный ранее грабеж рынка традиционной энергетики, нардепы пытаются выставить в нем виновным маленький сектор возобновляемой энергетики", – написал Тынный.

По его утверждению, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн. Тынный уточняет, что речь идет о закупках госкомпаниями топлива по завышенным ценам, искусственном занижении прогнозных объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников, занижении тарифов "Укрэнерго", фиктивном завышении объемов потребления электроэнергии по регулируемой цене и других факторах.

При этом отдельные депутаты, по мнению Тынного, пытаются переложить вину за создание кризиса на инвесторов в ВИЭ, которые якобы "получают сверхприбыли".

"Сверхприбыли обеспечивают не СЭС и ВЭС. Самое прибыльное дело – завести лояльных людей в регулятор НКРЭКУ и на государственных монополистов – "Энергоатом" и "Центрэнерго". Это игра для взрослых мальчиков", – отмечает соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.