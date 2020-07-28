Нардеп Ефимов: Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана

Цена угля по новому контракту "Центрэнерго" – 1650 грн/т – близка к самой низкой цене импорта, а государство должно стимулировать добычу на государственных шахтах, чтобы получить возможность совсем отказаться от импортного угля, заявил народный депутат от группы "Довіра" Максим Ефимов.

Ефимов: Вопрос не находится в плоскости просто: паритет – это хорошо или плохо. Я думаю, что паритет – это коммерческая часть Фото: Maxim Efimov / Facebook

Формирование цены на уголь на основе импортного паритета – как суммы стоимости на хабе плюс доставка в Украину – оправдана для рынка Украины с коммерческой точки зрения, заявил в комментарии "Обозревателю" народный депутат от группы "Довіра" Максим Ефимов.

Так он прокомментировал подписание "Центрэнерго" контракта на покупку угля по формуле "Роттердам плюс".

"Вопрос не находится в плоскости просто: паритет – это хорошо или плохо. Я думаю, что паритет – это коммерческая часть. Социальная часть – это то, что ставит государство перед "Центрэнерго" как госкомпанией, цели и задачи", – сказал Ефимов.

Политик отметил, что социальная функция "Центрэнерго" – это поддержка государственных шахт.

"Если она несет социальную функцию, то она должна покупать уголь у государственных шахт. Единственное, что ценообразование может быть разное, потому как функция социальная, а это поддержка шахтеров, она включена в стоимость", – объяснил он.

Ефимов подчеркнул, что цена по контракту "Центрэнерго" – 1650 грн/т – близка к самой низкой цене импорта, а государство должно стимулировать добычу на государственных шахтах, чтобы получить возможность совсем отказаться от импортного угля.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.