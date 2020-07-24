"Роттердам плюс" искажает суть импортного паритета – глава "Центрэнерго"

Начисление виртуальной транспортировки из других стран не может применяться к добываемому углю в Украине, убежден и.о. директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Так называемая формула "Роттердам плюс" при расчете цены на уголь искажает сущность привязки к стоимости ресурса на внешних рынках, поскольку учитывает виртуальные расходы на доставку из Нидерландов угля, который на самом деле добывается в Украине. Об этом в своей колонке для "НВ Бизнес" пишет и.о. директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Глава "Центрэнерго" отметил, что принцип привязки цен на украинский уголь к импортному биржевому паритету позволяет увидеть, какова рыночная цена на определенный ресурс, а не ориентироваться на предложение одного производителя.

"Главным требованием "Центрэнерго" в данном случае является справедливое определение затрат на транспортировку угля. Несмотря на привязку к ценам на иностранных рынках, при поставке должна учитываться исключительно цена физической перевозки ресурса до складов "Центрэнерго". Начисление же определенной виртуальной транспортировки из других стран не может применяться к добываемому углю в Украине. Это ключевая позиция. В свою очередь, компания ДТЭК предложила модель ценообразования по так называемой формуле "Роттердам плюс", полностью искажающую сущность привязки к ценам на внешних рынках. "Плюс" в данной формуле – это затраты на транспортировку. Дело в том, что учитываются не реальные расходы на доставку от украинской шахты, а виртуальные – из порта Роттердам в Нидерландах", – пишет Корчинский.

Сейчас "Центрэнерго" отрабатывает экономические и технические параметры сотрудничества с ДТЭК, после анализа которых будет разработан новый стратегический контракт. Корчинский подчеркнул, что его заключение будет невозможным без применения справедливой рыночной формулы ценообразования.

"Центрэнерго" контролирует около 20% тепловой генерации в Украине. Госкомпания, в структуру которой входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС, – в списке предприятий большой приватизации. "Центрэнерго" является единственным потребителем угля из государственных угольных шахт.