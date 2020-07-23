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Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет плюс" остается – Оператор ГТС Украины

В Украине при формировании цены на газ будет использоваться принцип импортного паритета до тех пор, пока добыча не превысит потребление, заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Если добыча газа превысит потребление, то будет использоваться формула экспортного паритета, отметил Макогон
Если добыча газа превысит потребление, то будет использоваться формула экспортного паритета, отметил Макогон
Фото: depositphotos.com

Украина продолжит использовать ценообразование на природный газ по формуле "цена на европейских хабах плюс доставка", пока добыча собственного газа не превысит его потребление. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон во время пресс-конференции 23 июля, сообщает ExPro.

"Пока мы являемся нетто-импортером газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс". Оно так работает, иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула "экспортный паритет". Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает", – сказал Макогон.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз України" 10 июля была признана победителем конкурса по выбору поставщика "последней надежды" с ценовым предложением 2,71 грн за м³ с учетом нулевой наценки.

В июне НАК "Нафтогаз України" продавала газ для нужд населения по 2,57 грн за м³. Эта цена была рассчитана на основании цен на нидерландском хабе TTF (Амстердам) плюс расходы на доставку в Украину.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: газ, энергетика, импорт, НАК Нафтогаз, цены, электроэнергия, Центрэнерго, Роттердам плюс, Сергей Макогон, природный газ, цена
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