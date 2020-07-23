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Экспорт электроэнергии в Беларусь может стать прикрытием для Геруса по восстановлению импорта – Кучеренко

Экспорт электроэнергии в Беларусь выглядит совсем не рыночным явлением и будет использован нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом для восстановления импорта, заявил нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Кучеренко: То, против чего мы боролись восемь месяцев, имеет большие шансы быть разбитым этим популистским шагом с экспортом
Кучеренко: То, против чего мы боролись восемь месяцев, имеет большие шансы быть разбитым этим популистским шагом с экспортом
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Начало экспорта электроэнергии в Беларусь противоречит рыночной практике и может служить прикрытием для восстановления полномасштабного импорта тока в Украину из энергосистем России и Беларуси. Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Этот экспорт выглядит совсем не рыночным явлением. И самое главное: эта ситуация точно будет использована для восстановления импорта. То, против чего мы боролись восемь месяцев, имеет большие шансы быть разбитым этим популистским шагом с экспортом", – написал он.

Кучеренко отметил, что Беларусь не проводила ни тендерную на закупку электроэнергии и до последнего времени блокировала все потуги украинской генерации начать такие поставки. По словам нардепа, Беларуси украинская электроэнергия не нужна, потому что она не конкурентоспособна перед российским газом.

"Что же изменилось? Очевидно, есть договоренность, но она очень избирательна и выглядит какой-то уступкой для дальнейшей экспансии", – добавил Кучеренко.

По словам депутата, экспорт осуществляется в мизерных объемах по цене ниже "Энергоатом" продает свой ток для украинских потребителей.

"Углубление сотрудничества с Беларусью это шаг в сторону от интеграции с ЕС. Поэтому я призываю медиа воздержаться от победных реляций и быть на страже, когда господин Герус или господин Жупанин или еще кто-то начнут пропихивать возвращение импорта под эгидой помощи "Энергоатома". Я приветствую любой экспорт, но он не должен быть троянским конем. А все, к сожалению, выглядит именно так", – подытожил замглавы профильного комитета Верховной Рады.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983403251795233&id=100003767320921

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. "Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

За первую половину декабря "Энергоатом" произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать, и потерял 100 млн грн, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что считает причиной такой ситуации поправку Геруса.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования Герусом поправки в законодательство, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.

На выездном заседании парламентского комитета по энергетике 1 июля 11 депутатов поддержали законопроект нардепа от "Слуги народа" Андрея Жупанина, который позволяет восстановить импорт электроэнергии из России. Среди проголосовавших за вынесение документа на рассмотрение Рады – и Андрей Герус. В сессионный зал документ еще не выносили.

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

Теги: импорт, электроэнергия, Алексей Кучеренко, Андрей Герус
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