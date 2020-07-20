Поставщик электроэнергии населению предупредил, что рискует обанкротиться в случае провала "зеленого" законопроекта

На предприятии "Гарантированный покупатель" подчеркнули, что уже получают иски от производителей "зеленой" электроэнергии с требованием о взыскании задолженности за проданную электроэнергию, некоторые поставщики хотят наложить арест на счета госпредприятия, чтобы обеспечить иск.

Поставщик электроэнергии для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов, который мог бы решить проблему дефицита средств госпредприятия.

Об этом говорится в обращении ГП "Гарантированный покупатель" в комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которое есть в распоряжении издания Politeka.

"Состояние расчетов на рынке электроэнергии является крайне угрожающим: долг НЭК" Укрэнерго "перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 22,8 млрд грн, долги "Гарантированного покупателя" перед производителями по "зеленому" тарифу – 19,4 млрд грн, перед НАЭК "Энергоатом" – 7,4 млрд грн и "Укргидроэнерго" – 0,3 млрд грн", – цитирует Politeka обращение.

На предприятии "Гарантированный покупатель" подчеркнули, что уже получают иски от производителей "зеленой" электроэнергии с требованием о взыскании задолженности за проданную электроэнергию, некоторые поставщики хотят наложить арест на счета госпредприятия, чтобы обеспечить иск.

17 июля инвесторы в зеленую энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис Президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве Европейского энергосообщества.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Голосование по второму чтению перенесли с 17-го на 21 июля. Ко второму чтению к законопроекту нардепы внесли более тысячи, которые планируется рассмотреть на заседании комитета по ТЭК 20 июля.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".