Соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Тынный заявил, что Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций

Народные депутаты "по квотам" бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука зарегистрировали более 1300 поправок к законопроекту об ухудшении условий инвестирования в возобновляемые источники энергии, заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

Народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы. Об этом заявил инвестор и соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный на своей странице в Facebook.

"Депутаты по квотам Пинчука и Коломойского зарегистрировали более 1300 поправок к законопроекту об ухудшении условий инвестирования в ВИЭ. Ухудшение такого масштаба – чтобы инвесторы разорились. Параллельно с этим... нардеп [от группы "За майбутнє" Игорь] Палица прямо с телеэкрана намекает, что тем, кто будет разоряться, придется продать бизнес тем, у кого есть деньги. А у кого они в Украине? Правильно! У тех, кто годами грабит "Укрнефть", "Энергоатом", "Центрэнерго", государственные угольные шахты и так далее", – заявил Тынный.

По его словам, количество компаний-инвесторов в ВИЭ составляет около 170 и все они готовятся подавать иски в международные суды против Украины.

"Мы видим истинные намерения власти. Планируем судиться за рубежом и акции протеста... Конфронтация предполагается четыре года минимум", – добавил Тынный.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. В пятницу, 17 июля, ожидается голосование во втором чтении.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 17 млрд грн.