Нардеп и экс-пиарщик "Интерпайпа" лоббирует бесплатную передачу тока близкой компании – Кучеренко

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который в прошлом руководил направлением PR в "Интерпайпе", хочет освободить трубно-колесную компанию от уплаты тарифа "Укрэнерго" за передачу электроэнергии на 10 лет, заявил народный депутат от "Батьківщини", заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Кучеренко: Получается с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раза больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегию его не платить совсем Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, экс-пиарщик компании "Интерпайп" внес поправку в законопроект №3658 относительно "зеленой" энергетики, которая может на 10 лет освободить близкую ему трубно-колесную компанию от уплаты за услуги передачи тока государственной НЭК "Укрэнерго". Об этом в Facebook написал народный депутат от "Батьківщини", заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, отметив, что принятие этой поправки позволит экономить одной компании 12–15 миллионов долларов ежегодно.

"Вчера начал анализировать таблицу с тысячей поправок к законопроекту о "зеленом тарифе" и сразу был неприятно удивлен. Такой наглой правки давно не встречал. Предлагается ввести понятие "зеленая металлургия". Просто вдумайтесь в это оксюморон, который продвигает "слуга" Дмитрий Кисилевский", – написал Кучеренко.

По его словам, Кисилевский, который в прошлом руководил направлением PR в "Интерпайпе", хочет освободить трубно-колесную компанию от уплаты тарифа "Укрэнерго" за передачу электроэнергии на 10 лет.

"Получается с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раза больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегию его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевский – 12–15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго", – подчеркнул Кучеренко.

"Интерпайп" в 2019 году получил $259 млн EBITDA – на 100 млн больше, чем в 2018-м, а также $133 млн чистого денежного потока, в то время как расходы компании на электроэнергию снизились на 40%, писали "Українські новини".

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Голосование по второму чтению перенесли с 17-го на 21 июля.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 17 млрд грн.