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Провал "зеленого" законопроекта затянет Украину в суды – Европейское энергосообщество

Европейское энергосообщество отмечает, что в организации расстроены отсутствием интереса власти к решению проблемы "зеленых" инвесторов в Украине.

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Голосование по второму чтению "зеленого" законопроекта перенесли с 17-го на 21 июля
Голосование по второму чтению "зеленого" законопроекта перенесли с 17-го на 21 июля
Фото: depositphotos.com

Если договоренности между правительством и инвесторами в возобновляемую энергетику будут нарушены, Украина столкнется с длительными судебными разбирательствами. Об этом идет речь в опубликованном 17 июля заявлении секретариата Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) по поводу законопроекта №3658 о поддержке сектора "зеленой" энергетики.

Подготовка законопроекта и достижение компромисса с инвесторами стали возможны благодаря посредничеству ЕЭС, подчеркнули в организации.

"Таким образом, это предотвратило перерастание давнего спора в затяжные судебные процессы. Для сохранения этого консенсуса важно преобразовать меморандум в обязательное законодательство посредством законопроекта №3658", – сказано в заявлении.

Энергосообщество отмечает, что расстроено отсутствием интереса власти к решению проблемы "зеленых" инвесторов.

"Секретариат обеспокоен тем, что правительство не предпринимает попыток включить также ряд инвесторов в возобновляемые источники энергии, что в соответствии с положениями меморандума и законопроекта подорвало бы финансовую жизнеспособность их проектов", – говорится в заявлении.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Голосование по второму чтению перенесли с 17-го на 21 июля.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 17 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, инвестиции, энергетика, правительство, тарифы, электроэнергия, законодательство, зеленая энергетика, зеленый тариф
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