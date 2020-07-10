Металлурги просят президента не допустить повышения тарифов на передачу электроэнергии

Горно-металлургический комплекс сейчас находится в глубоком кризисе, и повышение тарифа на передачу тока приведет к его углублению, заявили в Федерации металлургов Украины.

Отрасль находится в глубоком кризисе, не только в Украине, но и во всем мире, отметили авторы обращения Фото: depositphotos.com

Повышение тарифов на передачу электроэнергии негативно скажется на работе предприятий горно-металлургического комплекса, об этом говорится в обращении Федерации металлургов Украины к президенту, опубликованном на сайте организации 9 июля.

В обращении отмечается, что горно-металлургический комплекс сейчас находится в глубоком кризисе, и повышение тарифа на передачу тока приведет к его углублению, так как существенно увеличит расходы предприятий отрасли, которая является крупнейшим потребителем электроэнергии.

"Отрасль находится в глубоком кризисе, не только в Украине, но и во всем мире. Убыток украинских металлургов за 12 месяцев 2019 года составил 31 млрд грн. В 2020 убыточность производства металлургической продукции растет – убыток отрасли за первый квартал 2020 года составил 13,7 млрд грн (против убытка 6 млрд грн во втором квартале 2019-го)", – сказано в обращении.

В Федерации металлургов отметили, что во всем мире правительства и регуляторы стран инициируют меры по поддержке горно-металлургического комплекса и промышленности в целом, понимая, что от этого зависят занятость, экспорт и налоги. И призвали президента не допустить повышения тарифов на передачу электроэнергии.

24 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намеревалась повысить в четыре раза тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Кабинет Министров должен вмешаться в инициативу НКРЭКУ, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя планы регулятора.