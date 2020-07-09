Из-за роста тарифа на передачу электроэнергии снизится производство и вырастет безработица – Федерация работодателей Украины

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили в Федерации работодателей Украины.

Это повлияет и на другие отрасли экономики, а также на граждан страны, считают в ФРУ Фото: depositphotos.com

Если в Украине вырастет тариф на передачу электроэнергии, то промышленное производство сократится, а безработица вырастет, сообщается в заявлении Федерации работодателей Украины (ФРУ), размещенном на странице главы совета ФРУ Дмитрия Олейника в Facebook.

"Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, даже в два раза вместо предыдущих четырех, как это предлагает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – "ГОРДОН"), станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Снижение конкурентоспособности украинской продукции приведет к сокращению производства и, как следствие, к росту уровня безработицы в Украине", – сказано в заявлении.

Это повлияет и на другие отрасли экономики, а также на граждан страны, добавили в ФРУ.

24 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намеревалась повысить в четыре раза тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре – пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет "РБК-Украина".

Кабинет Министров должен вмешаться в инициативу НКРЭКУ, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя планы регулятора.