Гончаренко об инициативе повысить тариф "Укрэнерго": Правительство должно обязательно в этот вопрос вмешаться

Сегодня любой рост тарифов будет очень тяжелым и для населения, и для промышленности, и вообще для частного сектора, отметил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: И население, и частный сектор в Украине находится сейчас в глубоком кризисе Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Кабинет Министров должен вмешаться в инициативу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая собирается повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя планы регулятора изданию Politeka.

"Очевидно, что сегодня любой рост тарифов будет очень тяжелым и для населения, и для промышленности, и вообще для частного сектора. Потому что и население, и частный сектор в Украине находится сейчас в глубоком кризисе в связи с коронакризисом, карантином и с нелепой политикой правительства, – отметил политик. – Я считаю, что правительство, ответственное за экономическую ситуацию в стране, должно обязательно в этот вопрос вмешаться".

24 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намеревалась повысить в четыре раза тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре-пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины – "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет "РБК-Украина".