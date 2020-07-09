Север Луганской области присоединили к энергосистеме Украины – "Укрэнерго"

Введение подстанции 500 кВ "Кременная" повысило надежность электроснабжения потребителей Луганской области, также устранен риск их отключения в случае остановки Луганской ТЭС. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго".

Проектирование новой подстанции в Кременной началось в 2016 году Фото: ua.energy

В городе Кременная Луганской области официально начала работать подстанция, которая заменила магистральные электросети, поврежденные в 2014–2015 годах, об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 9 июля.

После введения в работу подстанции 500 кВ "Кременная" повысилась надежность электроснабжения потребителей Луганской области, также устранен риск их отключения в случае остановки Луганской ТЭС, отметили в компании.

"Подстанция 500 кВ "Кременна" является стратегическим объектом для энергобезопасности нашего государства, ведь мы возвращаем север Луганщины в объединенную энергосистему Украины. Подстанция стала важной вехой, которая позволила выстроить инфраструктуру, гарантирующую надежное питание потребителей, когда украинская энергосистема должна быть отсоединена от России и Беларуси, что будет предшествовать интеграции нашей энергосистемы в европейскую", – сказал и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Подстанция полностью автоматизирована, на ней внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом, что позволяет контролировать работу и управлять оборудованием в удаленном режиме, подчеркнули в "Укрэнерго".

По информации агентства "Укринформ", проектирование новой подстанции началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства – 1 млрд 719 млн грн, применение новых методов строительства и использование новейшего оборудования позволили сэкономить 438 млн грн.