Поставщик электроэнергии Yasno рассказал, что изменилось в платежках для киевлян в июле

В платежках будет указана строка с ожидаемым потреблением в текущем месяце, каждый клиент сам сможет выбрать, платить ли ему только за фактически потребленную электроэнергию или также и за прогнозное потребление.

С 10 июля жители Киева начнут получать счета за электроэнергию в обновленном формате: в платежке, кроме суммы к оплате за фактически потребленную электроэнергию в предыдущем месяце, появилась строка с суммой ожидаемого потребления в текущем месяце, сообщила 9 пресс-служба Yasno.

По оценке компании, такой формат позволит клиентам планировать расходы на электроэнергию, платить за свет на период предстоящего отпуска или командировки и не тратить время на расчеты ежемесячно.

Сумма в строке "Ожидаемое потребление в текущем месяце" определяется индивидуально для каждого клиента и рассчитывается на основе объема потребления в прошлом месяце. Если, например, в июне семья использовала 120 кВт-ч, то плановый платеж на июль будет рассчитан на тот же объем.

Поставщик электроэнергии отмечает, что дает возможность клиентам воспользоваться их правом, предусмотренным пунктом 4.10 Правил розничного рынка электроэнергии – делать предоплату за электроэнергию. Рекомендуемый платеж – не обязателен и не выставляется к оплате автоматически. Сумму, которую каждый клиент будет платить, нужно заполнить самому в строке "Оплачиваю" и таким образом, каждый клиент сам сможет выбрать, платить ли ему только за фактически потребленную электроэнергию или также и за прогнозное потребление текущего месяца.

"Рекомендуемые платежи – это обычная практика во многих европейских странах. Преимущества таких платежей уже смогли оценить клиенты Yasno в Днепропетровской и Донецкой областях. В июле такие счета за электроэнергию получат все частные клиенты в столице. Оплачивать только фактически потребленные киловатт-часы или также и ожидаемое потребление – это выбор каждого. Если внесенный платеж окажется большим, чем вы потребили по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата", – прокомментировал директор Yasno в Киеве Виктор Мельников.