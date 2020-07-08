В Киеве протестующие временно перекрыли мост Метро, произошли стычки с полицией

Митингующие в Киеве перекрыли мост Метро, полиция прибыла на место и призвала их не перекрывать движение, но протестанты все равно встали на дороге, чем вызвали пробки и остановку движения.

Движение по мосту возобновлено, полиция сдерживает митингующих на тротуаре Фото: Киев Оперативный / Facebook

В Киеве 8 июля протестующие перекрыли мост Метро. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

"Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет", – говорится в сообщении.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Днепровского района Анна Шевчук, полиция оперативно прибыла на место и призвала митингующих не перекрывать движение, но они все равно встали на дороге, чем вызвали пробки и остановку движения авто.

Переговоры с активистами не дали результата, и при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. Двух активных участников задержали, их доставляют в территориальное управление полиции.

Видео стычки протестантов с полицией опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

Как сообщает "Киев Оперативный", по состоянию на сейчас движение мостом возобновлено, полиция сдерживает митингующих на тротуаре.