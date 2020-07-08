В Киеве протестующие временно перекрыли мост Метро, произошли стычки с полицией

В Киеве 8 июля протестующие перекрыли мост Метро. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
"Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет", – говорится в сообщении.
Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Днепровского района Анна Шевчук, полиция оперативно прибыла на место и призвала митингующих не перекрывать движение, но они все равно встали на дороге, чем вызвали пробки и остановку движения авто.
Переговоры с активистами не дали результата, и при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. Двух активных участников задержали, их доставляют в территориальное управление полиции.
Видео стычки протестантов с полицией опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".
Как сообщает "Киев Оперативный", по состоянию на сейчас движение мостом возобновлено, полиция сдерживает митингующих на тротуаре.