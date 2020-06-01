Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Фоторепортаж
Фото: Украина 24/7 / Telegram
Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Сотрудники киевской полиции задержали мужчину 1988 года рождения, который угрожал взорвать мост Метро.
В сумке у него оказался муляж взрывчатки.
В операции задействовали около 300 правоохранителей, два речных катера, 10 патрульных автомобилей. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, злоумышленник выдвигал "хаотичные требования".