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Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Фоторепортаж

Сегодня 17.25
Сотрудники киевской полиции задержали мужчину 1988 года рождения, который угрожал взорвать мост Метро. В сумке у него оказался муляж взрывчатки. В операции задействовали около 300 правоохранителей, два речных катера, 10 патрульных автомобилей. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, злоумышленник выдвигал "хаотичные требования".
Теги: Киев, задержание, Нацполиция, мост Метро
 

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