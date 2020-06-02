Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве в сентябре Белько находится в специализированной больнице – прокуратура

Из-за карантина был приостановлен судебный процесс по делу бывшего военнослужащего Алексея Белько, который в сентября 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Сейчас он находится под наблюдением психиатров, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

19 сентября Белько на мосту Метро стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве в сентябре 2019 года, находится в специализированной больнице, его дело еще слушается в суде. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

"Он находится в специализированной больнице в Глевахе в условиях, исключающих его опасное поведение. Сейчас суд на стадии заслушивания свидетелей. Следующее заседание назначено на 12 июня", – сообщила Максимец.

По ее словам, еще в феврале 2020 года прокуратура направила в суд ходатайство о применении к Белько принудительных мер медицинского характера, по состоянию на сейчас это дело еще слушается.

Судебный процесс был приостановлен из-за карантина.

Максимец подчеркнула, что на 12 июня прокурор заявил ходатайство о принудительной доставке свидетелей, чтобы активизировать следствие по этому делу.

Максимец напомнила, что в январе Белько изменили меру пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение. Согласно экспертизе, на момент совершения преступления подозреваемый не мог осознавать свои действия и руководить ими. Впоследствии его психическое состояние не изменилось.

18 сентября 2019 года в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла "без единого выстрела", никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда говорила, что Белько "только хотел привлечь внимание". Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. Зинкевич утверждала, что ему необходимо срочное лечение. За Белько никто не внес залог.