Нацполиция хочет, чтобы Белько, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, заплатил за сбитый коптер – адвокат

Нацполиция просит суд обязать бывшего военнослужащего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, заплатить ущерб в размере 69 871 грн за сбитый коптер Dji Inspire 1 pro, при том, что он был куплен за 59 тыс. грн, заявил адвокат Маси Найем.

Национальная полиция хочет через суд добиться, чтобы бывший военнослужащий Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, возместил убытки за сбитый коптер. Об этом 28 января в Facebook заявил адвокат Белько Маси Найем.

"Спасибо Службе безопасности Украины за адекватное отношение к делу ветерана. Не благодарю Национальную полицию Украины. Потому что они, зная уже результаты экспертизы, подали гражданский иск в рамках уголовного производства. А там просят взыскать с Алексея имущественный ущерб в размере 69 871 грн за сбитый коптер Dji Inspire 1 pro. И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 тыс. грн. Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО понятно", – написал он.

Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная благодаря СБУ, установила, что Белько невменяем. В дальнейшем прокурор планирует направить в суд ходатайство о применении к Белько принудительных мер медицинского характера. То есть он будет содержаться в специализированном учреждении до излечения, если суд удовлетворит ходатайство, добавил адвокат.

18 сентября 2019 года в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла "без единого выстрела", никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда говорила, что Белько "только хотел привлечь внимание". Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. Зинкевич утверждала, что ему необходимо срочное лечение. За Белько никто не внес залог. 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.