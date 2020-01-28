Прокуратура завершила досудебное расследование дела Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что бывший военнослужащий Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, нуждается в лечении, отметила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По словам, Максимец, прокуроры еще не направили в суд ходатайство о принудительном лечении Белько (на фото) Фото: graty.me

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование дела бывшего военнослужащего Алексея Белько, который в сентябре угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом спикер ведомства Надежда Максимец рассказала "Українським новинам" 28 января.

Правоохранители открыли материалы дела Белько и его защите.

Как отметила Максимец, прокуратура планирует направить в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к Белько в ближайшее время. Она добавила, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила необходимость лечения для экс-военного.

18 сентября 2019 года в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла "без единого выстрела", никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда говорила, что Белько "только хотел привлечь внимание". Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. Зинкевич утверждала, что ему необходимо срочное лечение. За Белько никто не внес залог. 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.