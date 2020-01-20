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Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, переведут в психиатрическое учреждение

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что, угрожая взорвать мост Метро в Киеве, бывший военнослужащий Алексей Белько не мог осознавать свои действия и руководить ими. По состоянию на сегодня его психиатрическое состояние не изменилось.

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Белько угрожал взорвать мост Метро в Киеве в сентябре 2019 года
Белько угрожал взорвать мост Метро в Киеве в сентябре 2019 года
Фото: radiosvoboda.org

20 января Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему военнослужащему Алексею Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Белько переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение.

"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения криминального правонарушения по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", – рассказали в прокуратуре.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3126038550740819

18 сентября 2019 года в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла "без единого выстрела", никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда говорила, что Белько "только хотел привлечь внимание". Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. Зинкевич утверждала, что ему необходимо срочное лечение. За Белько никто не внес залог.

Теги: Киев, Украина, оружие, СИЗО, арест, военнослужащий, подозрение, Алексей Белько
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