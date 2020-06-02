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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Минеру" с моста Метро в Киеве сообщили о подозрении

32-летний житель Киевской области, который вчера "заминировал" мост Метро в Киеве, пытался таким образом привлечь внимание к своим личным проблемам, сообщили в прокуратуре столицы.

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Оружия или взрывчатки у мужчины не обнаружили
Оружия или взрывчатки у мужчины не обнаружили
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сегодня следователи объявили о подозрении мужчине, который 1 июня в Киеве угрожал взорвать мост Метро. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

В ведомстве отметили, что жителю Киевской области 1988 года рождения инкриминируют действия по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи – от двух до шести лет лишения свободы.

"По словам задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в своей жизни", – говорится в сообщении.

Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

1 июня около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

В течение года это уже второе ложное минирование моста Метро. 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Он был задержан и арестован; 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.

Теги: Киев, арест, взрывчатка, минирование, правоохранители, мост, задержание, происшествия, мост Метро
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