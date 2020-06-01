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ПРОИСШЕСТВИЯ

Момент задержания "минера" на мосту Метро. Видео

Днем 1 июня сотрудники спецподразделения Национальной полиции КОРД задержали злоумышленника, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве. Министерство внутренних дел Украины показало в YouTube, как шла подготовка к нейтрализации псевдоминера, а также сам момент задержания.

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Бомбы у задержанного не было, только муляж с проводами
Бомбы у задержанного не было, только муляж с проводами
Фото: Артем Шевченко / Facebook

Около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

В течение года это уже второе ложное минирование моста Метро. 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Он был задержан и арестован; 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.

видео

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube
Теги: Киев, КОРД, Андрей Крищенко, задержание, Национальная полиция, мост Метро, Алексей Белько
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