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ПРОИСШЕСТВИЯ

В МВД Украины рассказали о роли собаки в задержании псевдоминера моста Метро

Бойцы КОРД спустили на мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро, штурмовую собаку, она отогнала его от пакета с "бомбой". Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

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Овчарка отогнала "минера" от предполагаемой бомбы
Овчарка отогнала "минера" от предполагаемой бомбы
Фото: МВС України / Facebook

Собака приняла активное участие в задержании мужчины, угрожавшего привести в действие взрывное устройство на мосту Метро в Киеве. Об этом 1 июня написал в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Хорошо сработало при задержании спецподразделение КОРД Нацполиции: бойцы спустили на "минера" штурмовую собаку. Животное и огонь в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", – сообщил спикер.

По его словам, в пакете был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления.

https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223563145329192

Около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Спустя примерно полтора часа правоохранители задержали мужчину. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

Теги: взрывчатка, КОРД, Андрей Крищенко, Артем Шевченко, задержание, мост Метро
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