При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий – "Укрметаллургпром"

Укрметаллургпром", Национальная ассоциация дорожников Украины и Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве.

В этом году запланировано использование 482 тыс. м3 шлака, наибольшие объемы планируется задействовать на объектах "Большого строительства" Фото: depositphotos.com

При строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство" будут использованы отходы металлургических предприятий. Об этом идет речь в сообщении на сайте "Укрметаллургпрома".

В компании сообщили, что "Укрметаллургпром", Национальная ассоциация дорожников Украины и Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Согласно меморандуму предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.

"В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т, и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем", – сказал президент "Укрметаллугпрома" Александр Каленков.

Он отметил, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении.

"Подписание трехстороннего меморандума – символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве", – считает Каленков.

Директор Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина Артем Безуглый подчеркнул, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов.

По его словам, в этом году запланировано использование 482 тыс. м3 шлака, наибольшие объемы планируется задействовать на объектах "Большого строительства".